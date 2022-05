Il Corriere dello Sport parla oggi del futuro di Victor Osimhen, che in caso di mega offerta potrebbe lasciare e finanziare il mercato del Napoli.

Infatti, il quotidiano ricorda come nel 2013 la cessione di Cavani contribuì a finanziare acquisti come quelli di Callejon, Albiol, Mertens e Higuain. In caso di cessione intorno ai 100-110 milioni di euro il Napoli prepara un nuovo progetto tecnico e studia tre colpi con il tesoretto: Scamacca, Berardi e Barak.