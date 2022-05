CdM – Lozano potrà esaltarsi nel nuovo calcio verticale di Spalletti. I dettagli

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul nuovo Napoli, che Spalletti vuole costruire per l’anno prossimo. Secondo il quotidiano il mister azzurro nella prossima stagione si focalizzerà molto sui trequartisti. Hanno deluso un po’ tutti, tra questi anche Hirving Lozano. Il messicano ha patito varie difficoltà, non ha potuto fare la preparazione per l’infortunio all’occhio che l’ha condizionato nella parte iniziale della stagione. In una squadra più verticale, d’impatto nell’uno contro uno Lozano può esaltarsi, ritrovando quell’incisività che si è vista soltanto a sprazzi durante la sua avventura napoletana.