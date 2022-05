Auriemma: “Il Napoli punterà sui giovani, uno di questi potrebbe essere Parisi”

A Radio Marte è intervenuto il giornalista Raffaele Auriemma che ha parlato del prossimo mercato in entrata del Napoli. Ecco quanto detto:

“Il Napoli si sta collocando in una fascia di squadra più giovane, come il Milan che ha vinto con l’età media più giovane da quando la Serie A è a 3 punti. Sono fiducioso del nostro mercato, inoltre, non essendoci più clausole rescissorie, oltre quella di Zielinski, non venderà calciatori alle dirette concorrenti. Sarri vorrebbe Mario Rui alla Lazio, in quel caso il Napoli potrebbe andare su Parisi. De Laurentiis ha già contattato il suo amico Corsi”.