Ventura: “Il Milan non era superiore al Napoli, Spalletti ha perso perché…”

L’ex tecnico della nazionale italiana Giampiero Ventura ha parlato a Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss della stagione di Serie A ormai conclusasi.

Ecco le sue parole: “Il Napoli non era inferiore al Milan. I partenopei non erano partiti per vincere lo scudetto, ma a volte ci sono annate particolari nelle quali può accadere di tutto. Credo che il Napoli possa avere un grande rimpianto, ma lo stesso discorso vale anche per l’Inter di Simone Inzaghi e forse addirittura per la Juventus”.

“Il Napoli, attualmente, è una realtà di livello assoluto. La rosa attuale potrebbe puntare al massimo obiettivo anche nella prossima stagione. Cosa è mancato alla compagine di Luciano Spalletti? Si sono perse delle partite quasi vinte che hanno condizionato poi la classifica finale. Il distacco dalle prime è stato contenuto, i partenopei hanno pagato alcuni passi falsi. Bastava conquistare dei punti in certe gare per lottare fino alla fine per titolo. Ripeto però: in tanti possono avere dei rimpianti”