TuttoSport – L’attenzione di Spezia-Napoli è tutta rivolta agli spalti

Spezia-Napoli sarà ricordata per altri motivi, presumibilmente extra calcistici.

Ne ha parlato anche l’edizione odierna di TuttoSport, stamane, in tali termini: “Volano cinghie e bastoni, e prima della gara tifosi con un pulmino ed un’ auto con targhe polacche, per non essere identificati, seminano il panico nella centrale Viale Amendola. Finchè c’è invasione di campo con tifosi napoletano che, senza resistenza, arrivano dalla parte di quelli dello Spezia. Altri escono dalla Curva Ferrovia e vengono bloccati da Motta e calciatori. Cori da ambo le parti evitabili, il Vesuvio che lava, la solita storia becera. Steward, a 25 euro a partita, picchiati e bastonati dai supporter partenopei. Si registreranno incidenti in altre zone della città, prima e dopo la gara. Più di 20 seggiolini sradicati e lanciati verso il settore locale dai napoletani. Il vicino stadio dell’ atletica deturpato con scritte sui muri”.