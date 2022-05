TuttoSport – La Juve pensa realmente a Koulibaly per la prossima stagione

Kalidou Koulibaly è finito nel mirino della Juventus.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, stamane: “Acquistandolo, la Juventus darebbe uno di quei segnaloni di potere e dominio

nostrano che riportano ai tempi in cui – senza neanche chiedere permesso – andava “lì” e prendeva top player dalle altre big: Miralem Pjanic dalla Roma e Gonzalo Higuain , proprio dal Napoli, entrambi nell’ estate del 2016 previo pagamento della clausola rescissoria. Nel caso di Koulibaly la clausola non c’è, ma il club bianconero può far leva – onde mettersi in una posizione di vantaggio – sul fatto che il forte difensore azzurro ha il contratto in scadenza tra un anno e – quantomeno per ora -non ha dato il via libera al prolungamento”.

Il senegalese non ha ancora deciso se rinnovare o meno.