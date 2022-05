Tuttosport – Juventus, si punta su Koulibaly: due strade per arrivare al difensore del Napoli

Tuttosport parla dell’interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly e di come il club bianconero stia pensando di arrivare al senegalese.

La trattativa non sarà certo facile, c’è anche il Barcellona ma la volontà del club azzurro è di non lasciarlo ai bianconeri. C’è però una doppia strategia della Vecchia Signora: un’offerta al Napoli in questa finestra di mercato, non tanto alta, visto che il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023. Se non dovesse arrivare il sì dei partenopei allora la Juve proverà a convincere il giocatore ad aspettare un’altra stagione per muoversi a zero.