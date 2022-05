TMW – Si complica la pista Olivera, il Getafe spara alto: altri due club sul terzino

Da tempo ormai si parlava di un accordo tra Napoli e Getafe per quanto riguarda l’affare tra i club per il passaggio di Mathias Olivera in azzurro. All’improvviso, la trattativa sembra essersi congelata. Infatti il club spagnolo ha alzato le pretese dopo che l’accordo sembrava ormai cosa fatta. I club si erano accordati per un prestito con obbligo di riscatto di circa 11 milioni più 3 di bonus.

Ad oggi, il Getafe chiede 20 milioni, cifra della clausola del giocatore, da versare immediatamente. Il motivo di questo cambio di rotta, riguarda le altre offerte per il calciatore arrivate al club spagnolo. Sul terzino infatti c’è il vivo interesse di Arsenal e Benfica e il Getafe non ha più intenzione di trattare.