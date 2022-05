Il Napoli ha ottenuto la terza fascia in Champions League.

Ne ha parlato il sito di Sky Sport stamane, con un articolo pubblicato dal sito ufficiale della piattaforma satellitare: in virtù della terza posizione in campionato, agli azzurri toccherà sperare di non vedersi coinvolto in un girone di ferro, stessa sorte che ha complicato il sorteggio dell’Inter: Milan confermato in prima dopo la vittoria dello scudetto, Juventus invece in seconda nonostante il quarto posto.