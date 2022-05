Serie A – Incognita Salernitana-Udinese: potrebbe esserci un ricorso dei granata

La Salernitana, con il pareggio del Cagliari a Venezia, si è salvata, dopo un’incredibile rimonta targata Davide Nicola e Walter Sabatini. I granata, però, nella giornata di ieri hanno subito una sconfitta, umiliante, per 4-0. La società di Iervolino, dopo un’attenta analisi, però potrebbe fare ricorso a causa dell’ingresso del giovanissimo calciatore dei friulani, Pinzi, che non era all’interno della distinta. Al momento, però, anche a causa della salvezza, la società granata non ha presentato alcun ricorso.