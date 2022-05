Repubblica – Spalletti: “Vorrei che Dries proseguisse in maglia azzurra…”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Luciano Spalletti nel post partita Spezia-Napoli.

L’allenatore toscano si è soffermato su Dries Mertens e su quanto il belga sia una pedina fondamentale per la squadra azzurra. Il tecnico vorrebbe la riconferma del giocatore per la prossima stagione.

Queste le parole di Spalletti: “Il club sa bene come la penso. Ci sono calciatori che fanno cose differenti. La storia parla per lui. Ovviamente non potremmo mettere tutto a posto in 10 giorni, il mercato richiede abilità nell’inserirsi in determinate situazioni. Sarà fondamentale farsi trovare pronti se ci portano via qualche calciatore”.