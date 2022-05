Angel Torres, presidente del Getafe, ha confermato a Radio Kiss Kiss Napoli che il terzino Mathias Olivera lascerà il club per approdare al Napoli, con il quale ha raggiunto ufficialmente un accordo:

“Mathias Olivera ha un accordo con il Napoli. Domani le visite mediche? Non so, ma sarà libero fino a venerdì per poi raggiungere la sua Nazionale”