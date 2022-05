L’ultimo posto per andare in Serie A, insieme a Lecce e Cremonese, sarà conteso tra il Pisa, vincente contro il Benevento, e il Monza. La finale d’andata si giocherà in Brianza ed avverrà il 26 maggio alle ore 20:30. Il ritorno, invece, si giocherà in Toscana il 29 maggio alle ore 20:30. In caso di parità si andrà ai rigori poiché entrambe le squadre hanno collezionato, nel corso della stagione, 67 punti.