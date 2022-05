Il Quotidiano di Puglia parla di calciomercato e di una possibile trattativa tra Napoli e Bari per Alessandro Zanoli, terzino azzurro.

Infatti, il calciatore classe 2000 che si è guadagnato anche una chiamata da Mancini per lo stage di Coverciano, potrebbe lasciare il Napoli in prestito per poter vivere un anno da protagonista nella squadra pugliese, di proprietà della famiglia De Laurentiis.