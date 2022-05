Martino: “In Spezia-Napoli caos dopo gol di Politano: ho saputo una cosa”

Nonostante alla vigilia sembrava potesse esserci clima di festa durante la partita tra Spezia e Napoli, la tranquillità è finita ben presto. Subito dopo il gol di Politano al quarto minuto di gioco, sugli spalti ha preso piede il caos. Il giornalista Carmine Martino ha parlato degli scontri ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal.

Ecco le sue parole: “Quando sono arrivato in prossimità dello stadio, ho subito capito che non c’era una atmosfera tranquilla, anzi. Ho visto qualcosa di strano, qualcosa che non funzionava. Non è possibile che tifoserie avversarie siano così vicine tra loro, la situazione è stata sottovalutata. La violenza va condannata“.

“Si sarebbe dovuto qualcosa di più in materia di prevenzione anche fuori allo stadio. Le provocazioni sono iniziate prima della partita. A iniziare è stata la tifoseria dello Spezia. Dopo il goal di Politano si è scatenato il caos, poi mi è giunta la notizia che insieme ai tifosi dello Spezia c’erano quelli di Sampdoria e Marsiglia, storicamente contro i napoletani”