Juan Jesus: “Zielinski non deve partire, a lui dico sempre una cosa”

Il difensore centrale Juan Jesus ha parlato in mixed zone al termine di Spezia-Napoli, soffermandosi sul suo compagno di squadra Piotr Zielinski.

Ecco le parole del calciatore azzurro: “Chi vorrei che non partisse? Punterei su Zielinski, anche se quest’anno non è uscito fuori il vero Piotr. Lo vedo in allenamento, è un ragazzo fantastico con qualità importanti che possono cambiare ogni partita. Quindi se devo scegliere non faccio partire Zielinski, è un giocatore straordinario di tecnica assurda. In allenamento gli dico sempre: ‘Tu sei il più forte di tutti’. Deve farlo però vedere”.

“La squadra si è comportata bene, abbiamo sbagliato un periodo dove non potevamo sbagliare, ma purtroppo il calcio è fatto così. Abbiamo saputo anche ripartire subito dopo la sconfitta di Empoli con il 6-0 al Sassuolo. La squadra deve migliorare, devi migliorare un pochino certi punti per raggiungere obiettivi importanti. Chi gioca nelle grandi squadre deve sempre puntare più in alto, nel calcio vince chi sbaglia di meno”.