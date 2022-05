Il Mattino – Non ci sarà alcun tipo di ridimensionamento: Spalletti da garante

Il Napoli dovrà cercare di puntellare e migliorare la rosa attuale.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, nonostante qualche cessione importanti, gli azzurri dovranno agire bene sul mercato. La società sembra avere le idee chiare in merito alla programmazione da attuare: “De Laurentiis e l’ allenatore devono progettare un rinnovamento che consenta alla squadra di restare ai vertici e tentare di fare il passo in più, auspicato non soltanto dalla tifoseria: credere che un presidente così ambizioso non abbia in testa il sogno scudetto è un errato luogo comune, qual è un dirigente che non vorrebbe vivere una festa come quella di Reggio Emilia, meritata dai rossoneri in virtù della maggiore continuità di rendimento, figlia anche di un’ accorra programmazione e del progetto pluriennale con Pioli? Il Milan e l’ Inter hanno già avviato le grandi manovre per il mercato estivo, la Juve cerca lo spunto per il riscatto, la Roma sogna di regalare Dybala a Mourinho. Ma il Napoli ha valori tecnici importanti che lo hanno riportato ai vertici e il club lavorerà per integrarli. Ci sembra sbagliato pensare che un rinnovamento debba essere letto come un ridimensionamento. L’ acquisto del ventunenne georgiano Kvaratskhelia è il segnale di una programmazione avviata in anticipo”.