Il Mattino – Demme chiude in bellezza: titolarità e gioia del goal

Diego Demme ha chiuso in bellezza la sua stagione.

Ne ha parlato l’edizione de Il Mattino, secondo cui il centrocampista ex Lipsia avrebbe chiuso alla grande la stagione: “Dal coro degli equilibristi esce Diego Demme che segna un gol da calcetto, dopo un dialogo stretto con Petagna che gli alza il pallone, che il tedesco stoppa di coscia e poi alza per schiacciare in porta, con Ivan Provedel che non può farci nulla. Ed è bello che dove finiscano le invettive contro Maradona chiuda la partita un calciatore che porta il suo nome di battesimo perché il padre emigrato dalla Calabria alla Germania ci vedesse la sua patria. Demme è lo stinco e la presenza, la quantità e la pazienza, che ha atteso il ritorno alla titolarità per segnare e mettere un chiodo sulla parete della sua storia calcistica”.