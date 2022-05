Il Mattino – Campionato terminato: testa già al futuro per Spalletti

Il campionato è terminato e il Napoli dovrà pensare al futuro.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui gli azzurri starebbero già pensando al futuro: “O Ma per il Napoli è già futuro e Spalletti sottolinea ancora l’ importanza in squadra diKoulibaly. «Il club sa bene cosa penso su Koulibaly. Ci sono calciatori che hanno cose differenti. Difficile creare il sentimento che ha lui per questa squadra, la stessa professionalità. I buoni calciatori si comprano, i leader si creano con il lavoro nel tempo». Il tecnico azzurro parla del neo acquisto Kvaratskhelia e di Mertens. «Insigne parte, ma la società si è aggiudicato un calciatore simile come Kvaratskhelia, poi bisognerà vederlo nel nostro campionato Mertens? La storia parla per lui, quello che ha prodotto per questa squadra dice che è un leader». E Spalletti parla del lavoro del club sul mercato”.

Il Napoli non si ferma.