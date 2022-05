Caos Spezia-Napoli, Del Genio: “Ciò che è accaduto è qualcosa di schifoso, da galera”

Dopo gli scontri tra i tifosi durante Spezia-Napoli, il giornalista Paolo del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal.

Di seguito il suo commento: “Questa volta non mi aspetto il Daspo, ma l’arresto per certa gente. Mi riferisco al coro partito dai tifosi dello Spezia contro Diego Armando Maradona. Come si può cantare di essere felici per la morte dell’argentino? Quello che è accaduto è un qualcosa di schifoso, viene da vomitare. Spero che stavolta la giustizia sportiva punisca chi ha sbagliato e prenda tutti i provvedimenti del caso”