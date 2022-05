Zielinski a Dazn: “Tornerò ai miei livelli, sono felice”

A Dazn Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Spezia-Napoli:

“Se sono felice? Sì, sono contento che abbiamo finito bene. Ho fatto gol e chiudiamo il campionato in bellezza. La prima parte della stagione per me è stata buona, ma nella seconda parte non sono stato ai miei livelli, tornerò. Ci è mancato qualcosa quest’anno, ad esempio i sei punti con l’Empoli o l’andata con lo Spezia. Ci riproveremo l’anno prossimo per i tifosi che meritano il meglio. Riposo? Non ancora perché c’è la Nazionale!”.