TuttoSport – La Juve potrebbe osare per Kalidou Koulibaly

L’edizione odierna di TuttoSport ha parlato di Koulibaly.

Secondo il quotidiano, infatti, la Juventus potrebbe sondare il profilo del difensore azzurro per sostituire Giorgio Chiellini: “Per il dopo Chiellini la Juve è al lavoro. Occhi aperti sul mancino brasiliano Gabriel (Arsenal). Ma attenzione alle voci provenienti da Napoli, dove Kalidou Koulibaly (nella foto in alto) traballa: il senegalese (un destro abituato a giocare sulla mattonella di centrosinistra della difesa a 4) è un’ idea per i bianconeri, ma il Barcellona ha fatto passi concreti. KK ha un contratto fino al 2023”.