Spalletti a Dazn: “Insigne? Gli ho detto di chiamarmi spesso”

Finisce 3 a 0 per il Napoli ai danni dello Spezia, gli azzurri ha dominato per tutti i 90 minuti. Ai microfoni nel post partita ecco Spalletti:

Non si poteva chiudere meglio questa stagione. “Si, si è avuto a che fare con ragazzi seri, alcuni di questi non giocavano da diverse partite, e invece si sono fatti trovare pronti, per cui anche la qualità degli allenamenti è stata fatta in maniera corretta. E poi sono stati fatti 3 gol bellissimi”.

Prova superata anche per i giovani di cui parlava? “Si abbiamo avuto la possibilità di far giocare anche Marfella, avere dal punto di vista del tecnica giocatori professionali, diventa importante”.

Questa partita ha rischiato di essere macchiata da quell’episodio con i tifosi, appena ha visto la scena è stato il primo a correre verso gli spalti. ” Si sono cose che fanno dispiacere, bisogna comportarsi diversamente e bisogna fare in modo che queste cose non succedono”.

Si torna a casa con questi 3 punti, quanto tempo ci vorrà per programmare il futuro del Napoli? “Lo stanno già facendo, come ho detto ieri non si può mettere tutto a posto in giorni. Sarà fondamentale farsi trovare pronti nel momento in cui ci levano qualche giocatore”.

Come ha detto lei il Napoli ha bisogno di leader in campo. “Si noi quest’anno ne mettiamo a rischio diversi, questo può portare un calo di pressione e di esperienza alla squadra”.

La cena d’addio di Insigne? Già è stata fatta, hanno partecipato tutti, Insigne è stato bravissimo ad invitare praticamente tutti”.

Ha chiesto ad Insigne di chiamarla il primo giorno a Toronto. “Si gli ho detto di chiamarmi spesso, lui è abituato a questa città, a questi colori e diventa difficile poi adattarsi ad un altro ambiente”.