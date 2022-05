Moviola MN – C’è un check del VAR sul gol di Zielinski, Osimhen e Verde chiedono un rigore: la direzione di Marchetti

Il Napoli chiude il suo campionato con il successo per 3-0 in casa dello Spezia. Analizziamo la direzione arbitrale del signor Marchetti:

I gol: il VAR controlla la posizione di Ghoulam sul raddoppio

Sono regolari tutti e tre i gol messi a segno dagli azzurri. Sblocca Politano dopo soli 4 minuti con un gran tiro dalla distanza che non lascia scampo a Provedel. Dopodiché arriva il raddoppio di Zielinski che ribadisce in porta dopo un’azione insistita in area di rigore; c’è un check del VAR ma la posizione di Ghoulam (in fuorigioco) davanti al portiere dei liguri è ininfluente. Al 36′ grande assist di Petagna per Demme che cala il tris, non ci sono irregolarità neanche qui.

Minuto 41: gol annullato a Manaj

Pochi minuti prima del 45′ lo Spezia riesce ad accorciare le distanze, ma sul cross di Verde prolungato da Agudelo la posizione di Manaj è oltre la linea difensiva azzurra.

Minuto 49 pt: Verde giù al limite dell’area, per l’arbitro è tutto regolare

Nel recupero del primo tempo c’è un contropiede dello Spezia con Verde che rientra e sbatte su Demme con i piedi all’interno dell’area di rigore. Il centrocampista azzurro però si era fermato davanti all’attaccante avversario per contrastarlo, dunque non ci sono gli estremi per il penalty.

Minuto 55 pt, 51 e 66: ammoniti Manaj, Politano e Ghoulam

Sono tre anche i cartellini estratti da Marchetti. Il primo arriva al 10′ minuto di recupero del primo tempo, con Manaj che allontana il pallone di rabbia dopo un fallo fischiatogli contro. Ad inizio ripresa è la volta prima di Politano, che sgambetta Verde con la gamba alta, e poi di Ghoulam, che entra in maniera ruvida sempre su Verde.

Minuto 85: Osimhen chiede un calcio di rigore

Nel finale Osimhen prova a regalarsi la gioia personale ma viene chiuso all’ingresso in area da Amian, che interviene al limite ma sul pallone, senza commettere fallo da rigore.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Marchetti 6.5: Non gli sfugge nulla, dopo 10 minuti è costretto a interrompere il match per gli scontri tra i tifosi rivali. Direzione più che sufficiente.

Assistenti e VAR 6.5.