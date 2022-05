LIVE MN – Spezia-Napoli 0-3, traversa di Manaj!

Al Picco si affrontano Spezia e Napoli per l’ultima sfida di campionato. I padroni di casa vincendo supererebbero la Sampdoria e si classificherebbero, con 39 punti, nella posizione più alta per quanto riguarda la Liguria. Se da una parte la salvezza è già acquisita, dall’altra anche il Napoli ha centrato il terzo posto e soprattutto la Champions League. Tante novità di formazione per i campani, Insigne out, Ghoulam in con la fascia da capitano. Arbitra Matteo Marchetti.

Le formazioni ufficiali:

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Salva Ferrer; Maggiore, Kiwior; Verde, Manaj, Agudelo; Antiste. All. Thiago Motta.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Zielinski, Elmas, Politano; Petagna. All. Luciano Spalletti.

Nel pre-partita Victor Osimhen è stato premiato come miglior U-23 della Serie A!

Comincia il match!

4‘- GOOOOOOL! Koulibaly imposta verso Politano che parte da destra, si accentra e tira una sassata mancina sufficiente lo 0-1!

11‘ – Gioco fermo, tifosi dello Spezia contro quelli del Napoli. Sono stati lanciati oggetti dai settori: Spalletti e panchina azzurra sono corsi verso il settore ospiti per placare gli animi! Invasione di campo di tifosi dello Spezia, diretti verso Thiago Motta: Antiste ed Erlic a proteggerlo!

La procura federale ha invitato i calciatori ad allontanarsi dagli spalti

23‘ – Si torna a giocare dopo 12 minuti di sospensione!

25‘ – GOOOOOOOOL! Cross di Politano per Petagna che gestisce, viene chiuso ma la palla arriva a Zielinski che calcia fortissimo e raddoppia il risultato!

26‘ – Scappa via Elmas dopo un tunnel, Provedel chiude bene lo specchio!

28‘ – Lancio lungo, Meret non esce bene, palla che si impenna e conclusione strozzata di Agudelo

36‘ – GOOOOOOOL! Scambio nello stretto fra Petagna e Demme. L’italo tedesco sigla la sua prima rete in campionato con un destro terribile!

38‘ – Punizione di Verde, Meret in angolo!

39‘ – Tocco sotto porta di Erlic che però non trova la porta, forse Meret la tocca!

41‘ – Gol dello Spezia in fuorigioco! Gol di Manaj che però era in offside per la spizzata di Agudelo!

Segnalati 10 minuti di recupero!

45+4‘ – Contropiede Spezia con Verde che taglia verso il centro e viene fermato senza fallo da Demme!

45+7′ – Occasione Spezia! Scappa via Agudelo che però nel momento più importante scivola e calcia male!

45+10‘ – Manaj commette fallo su Koulibaly con una spallata irruente! L’albanese spazza via il pallone e viene ammonito!

Si conclude il primo tempo!

Il Napoli è avanti 0-3 senza eccessive problematiche. Sugli spalti atmosfera molto tesa che ha portato il direttore di gara a sospendere la gara per 12 minuti!

Ricomincia il match al Picco!

52‘ – Conclusione di Kiwior, controllata da Meret!

62‘ – Sostituzione Spezia: esce Provedel entra Zovko; esce Antiste entra Kovalenko

65‘ – Ghoulam ammonito per il fallo su Verde

67‘ – Triplo cambio per gli azzurri: Osimhen, Insigne e Mertens per Petagna, Politano e Zielinski

68‘ – Girata volante di Manaj, palla alle stelle

72‘ – Colpo di testa di Maggiore, palla alta!

Sostituzioni Spezia: esce Maggiore ed entra Nguiamba; esce Agudelo ed entra Salcedo

77‘ – Tocco profondo per Manaj che spara alto, molto pericoloso il numero 9

79‘ – Sostituzione Spezia: esce Erlic, tra le lacrime per la sua ultima partita con lo Spezia, ed entra Bertola

80‘ – Entrano Anguissa e Marfella, fuori Meret e Demme

82‘ – Colpo di testa di Salcedo, para Marfella!

86‘ – Manaj colpisce la traversa!

87‘ – Conclusione di Anguissa larghissima

Fischia tre volte Marchetti, si conclude la stagione del Napoli con uno 0-3 secco allo Spezia, collezionando ben 79 punti in campionato e posizionandosi al terzo posto!