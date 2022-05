Il Milan è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia!

Una doppietta di Giroud e Kessie mandano i rossoneri in paradiso con un netto 0-3 sul campo del Sassuolo.

Con lo stesso risultato l’Inter supera la Sampdoria ma non basta: 86 punti per il Milan, 84 per i nerazzurri. Pioli fa festa: primo scudetto da allenatore!