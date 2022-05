Zlatan Ibrahimovic a seguito della vittoria dello scudetto del suo Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn ed alla risposta sullo scudetto ha così detto:

“È lo scudetto più soddisfacente! Nessuno credeva in noi ma ce l’abbiamo fatta. A chi lo dedico? A Mino, mi disse che io potevo aiutare a far tornare il Milan in alto e così è stato”.