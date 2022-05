CorrSport – In attacco finiscono nel mirino Berardi e Bernardeschi

In attacco sono finiti nel mirino Berardi e Bernardeschi.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il Napoli sarebbe interessato a questi due profili: “Piace Berardi, è il profio ideale per caratteristiche e numeri (15 gol e 17 assist in campionato), potrebbe lasciare il Sassuolo e sarebbe felice di giocare per la prima volta in Champions League. Può diventare un’opportunità Bernardeschi che si svincolerà dalla Juventus”. Bisognerebbe valutare, adesso, quale sia o potrà essere l’opportunità migliore per agire sul mercato in chiave acquisti.