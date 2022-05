Azzi: “Oggi avere rimpianti è inevitabile, Napoli in champions già ad aprile”

Il giornalista Marco Azzi ha pubblicato un tweet soffermandosi sui rimpianti in casa Napoli per il mancato Scudetto.

Ecco le sue parole: “Numeri alla mano, il Napoli si era qualificato per la Champions già il 3 aprile scorso, a Bergamo: con 7 gare ancora da giocare. Perdendole tutte (con 66 punti in classifica) sarebbe stato infatti comunque quarto. Anche per questo è inevitabile avere oggi dei rimpianti. Il Milan si gioca oggi lo scudetto con un organico inferiore sul campo, che è stato però supportato meglio dalla società. L’errore è focalizzarsi sempre sul mercato, ma le carenze sono in altri settori”.