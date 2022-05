Il futuro di Ciro Romeo Mertens è tutto da scrivere in casa Napoli, in quanto il belga, dopo la partita di domenica con lo Spezia, incontrerà ADL e si vedrà lì se il matrimonio tra il Napoli e bomber Ciro continuerà.

Ma, sullo sfondo, in attesa dell’incontro che metterà un punto alla vicenda, sia in un senso che in un altro, ci sono anche altri club di A che puntano il folletto belga: ad esempio, la Lazio dell’ex Sarri, ma non solo.

Infatti, come riporta Il Roma, anche le due milanesi, Inter e Milan, e la Roma potrebbero interessarsi a Mertens, in quanto, nonostante l’età avanzata, potrebbe essere un giocatore dai colpi importanti e che, anche quest’anno, con la sua doppia cifra, ha dimostrato che vede la porta ancora molto bene.

Fonte: Il Roma.