In un intervista a radio KissKiss, il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla partita di domenica in cui il Napoli affronterà lo Spezia.

Di seguito le sue parole:

“Spezia-Napoli è sempre una partita difficile e complicata, ricordo anche ai tempi della Serie C. Farà molto caldo visto l’orario delle 12.30. Sarà l’ultima anche per alcuni giocatori dello Spezia che si è salvato in maniera sorprendente e con serenità. Non ci sarà Lozano, quindi credo giocherà Politano dal 1′. Perché Spalletti ora dovrebbe cambiare la formazione titolare?”