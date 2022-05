L’Eintracht vince l’Europa League, decisivo l’errore dal dischetto dell’ex Juve Ramsey!

L’Eintracht Francoforte ha vinto l’Europa League dopo aver conquistato una soffertissima vittoria ai calci di rigore contro i Glasgow Rangers per 5-4 dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. I tedeschi tornano a vincere un trofeo in Europa dopo 42 anni, e lo fanno da imbattuti. Dopo il primo tempo a reti bianche, il match è stato sbloccato ad inizio ripresa dagli scozzesi con Joe Aribo che ha sfruttato un errore della difesa avversaria. Il pareggio dell’Eintracht è arrivato a 20 minuti dal 90′ con Borre. Poi i supplementari, ma nessuno è stato in grado di trovare il gol vittoria nonostante una colossale occasione fallita dai Rangers a pochi minuti dal 120′. E ai calci di rigore c’è stato l’errore decisivo dell’ex juventino Aaron Ramsey al quarto penalty, errore che ha consegnato di fatto la coppa ai tedeschi dopo il sigillo finale di Borre.