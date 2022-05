Il Mattino – Partenza per Dimaro l’8 luglio: ecco quando si radunerà la squadra

Il Napoli si radunerà il 6 luglio a Castel Volturno per le visite di inizio stagione e poi partirà per Dimaro-Folgarida il pomeriggio dell’8 luglio. Dal giorno dopo fino al 19 luglio, la prima parte della preparazione. Ieri, alla presentazione erano presenti Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) e Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole), Nadia Ramponi, Assessore allo Sport del Comune di Dimaro. «La scorsa stagione abbiamo avuto circa 70mila tifosi che hanno seguito il ritiro nonostante la pandemia. Quest’anno avremo finalmente la possibilità di ospitare oltre 1000 persone sulle tribune», dice ancora De Laurentiis. Sono previste due amichevoli. «Siamo fieri della presenza del Napoli – dice Rossini – e stiamo lavorando anche per trovare un’ intesa per proseguire nel futuro questa partnership. Chi verrà in quei giorni troverà ospitalità, eventi, un villaggio dello sport pieno di attività». A riportarlo Il Mattino.