La Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna ha annunciato che Spalletti ha chiesto fermamente la permanenza di David Ospina per la costruzione dal basso e avere una certezza tra i pali nel Napoli del futuro. ADL non è dello stesso avviso ed è pronto alla rivoluzione: è disposto a venderli entrambi e prendere due rinforzi nuovi per la porta azzurra.