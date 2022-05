Cm.it – Xavi ha provato a convincere Koulibaly a venire al Barcellona. La risposta e la situazione

Il portale Calciomercato.it, ha illustrato il quadro della situazione per quanto riguarda la trattativa tra Kalidou Koulibaly e il Barcellona. Il tecnico dei blaugrana Xavi, è intenzionato a riportare i suoi ai vertici del calcio europeo. E uno dei profili più seguiti, è proprio quello del senegalese. Tuttavia, la trattativa è molto complicata. Infatti, il club catalano non può investire enormi cifre sul mercato, in particolare, si punta a prendere giocatori in scadenza o ad un anno dal termine del contratto. Motivo per cui il suo profilo è molto apprezzato, oltre che per la sua capacità ad adattarsi al gioco proposto dal Barça. Al momento però, appare molto difficile che il club spagnolo possa rispondere alle richieste del Napoli, che superano i 30 milioni di euro. C’è bisogno di qualche pesante cessione.

Però, in tutto questo scenario, c’è un retroscena svelato dalla testata. Infatti, in occasione del playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli, Xavi ha cercato Koulibaly per presentargli il progetto, ricevendo una risposta positiva da parte del senegalese. La sua volontà può essere decisiva per presentare un’offerta al presidente Aurelio De Laurentiis.