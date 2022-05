Cds – Undicesimo ritiro a Dimaro: ecco il programma! Due le amichevoli

Giunti all’11ª stagione è una tradizione, certo, ma quello in programma dal 9 al 19 luglio a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, passerà alla storia del Napoli. «Sì, il prossimo sarà il ritiro del ritorno alla normalità», tanto per citare Maurizio Rossini, Ceo di Trentino Marketing, e De Laurentiis. Ovvero: stop ai distanziamenti e ripristino delle attività di piazza dedicate ai tifosi, sospese dopo lo scoppio della pandemia. Alla presentazione, ieri a Castel Volturno, anche Spalletti, il vicepresidente Edo De Laurentiis, il vicepresidente APT Val di Sole, Marco Katzemberger e l’assessore allo Sport del Comune di Dimaro Folgarida, Nadia Ramponi. «Vorremmo mettere a disposizione della squadra la migliore organizzazione e allo stesso tempo lavoriamo a una serie di iniziative per i tifosi e per i bambini», ha aggiunto Rossini. Ritiro dall’8 luglio, inizio allenamenti il 9 a Carciato. Due, per ora, le amichevoli.