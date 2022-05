CdS – Se il Getafe non abbasserà la richiesta per Olivera, Giuntoli potrebbe tornare su un vecchio obiettivo

Uno dei principali obiettivi del Napoli per la prossima stagione è il terzino del Getafe Mathias Olivera. Se però fino a qualche giorno fa sembrava tutto in discesa per la chiusura dell’affare, di recente gli spagnoli hanno alzato la richiesta per il proprio giocatore. Al momento, servono almeno 20 milioni, oltre il battere la concorrenza di altri club. Se il club non dovesse abbassare le proprie pretese, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe tornare su un vecchio obiettivo, ovvero Owen Wijndal, giovane terzino olandese in forza all’Az Alkmaar, sperando che le richieste non siano esorbitanti. A riportare è Il Corriere dello Sport.