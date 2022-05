Cds – Pronti i ricorsi sull’indice di liquidità: è scontro la tra Lega e il Consiglio federale!

Il Corriere della Sera spiega nell’edizione odierna quella che è la delicata situazione sul tema dell’indice di liquidità, tema che tiene banco nelle discussioni in Lega Calcio:

“La pacatezza dimostrata nel corso del consiglio federale da parte dei tre rappresentanti della Lega di A non tragga in inganno. Le società ora preparano i ricorsi, dopo che Gabriele Gravina (foto) ha respinto la richiesta di una moratoria avanzata da Lorenzo Casini: il presidente della Lega, ieri presente in consiglio con Marotta e Lotito, ha chiesto di posticipare di un anno l’entrata in vigore dell’ indice di liquidità allo 0,5 ammissivo al campionato. Negativa la risposta di Gravina: «Ho ricevuto dalla Lega in tempi non sospetti proposte di indice allo 0,7. Ne abbiamo discusso e in maniera autonoma ho deciso per lo 0,5. Considero offensivo e umiliante continuare a parlarne. Non si può dire “vogliamo mettere sotto controllo i costi” e poi spendere quanto ci pare». Su spinta dei presidenti, Casini («La Lega vuole essere ascoltata») si prepara a impugnare la delibera al Tar del Lazio, al tribunale federale e al collegio di garanzia del Coni. Guerra totale”.