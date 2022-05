Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli è riuscito a strappare uno sconto dal Fulham per il riscatto a titolo definitivo di André-Franck Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunense è arrivato dai londinesi in prestito con un diritto di riscatto inizialmente fissato a 15 milioni, cifra che però la società partenopea è riuscita a far abbassare, come riporta la testata, a circa 12 milioni di euro.