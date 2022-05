Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Marte. Si è parlato del futuro di Kalidou Koulibaly, il cui futuro è ancora da scrivere. Secondo quanto detto dal giornalista in diretta, non solo il Barcellona si sarebbe mosso per accaparrarsi le prestazioni del senegalese, ma anche la Juventus, che punta a rimpiazzare la figura di Giorgio Chiellini.