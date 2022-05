Albarella: “Ben vengano 50 giorni di pausa. Prima della prossima sosta si giocheranno un enorme numero di partite”

Eugenio Albarella, preparatore atletico, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte.

“Ben vengano questi 50 giorni di pausa dalla fine del campionato alla ripresa degli allenamenti. Questo sarà una boccata d’ossigeno per i calciatori che vengono da un periodo di ultra stress. Poi, si entrerà in una competizione anomala perché non c’è mai stata una pausa così lunga durante il campionato e ci sarà un’incidenza perché ci saranno, prima della sosta, 15 partite di campionato, 6 partite di Champions, una sosta della nazionale e quindi le società dovranno adottare una strategia. Dare continuità agli allenamenti fa la differenza e quest’anno si è capito. Le grandi squadre si sono trovate spesso a programmare la partita con un solo allenamento a disposizione”