Verde a 1 Football Club: “Mi piacerebbe giocare con Osimhen”

Daniele Verde, attualmente calciatore dello Spezia, è stato intervistato al programma 1 Football Club.

Il calciatore del club ligure, nato e originario di Napoli, ha parlato proprio della squadra azzurra: “Manca sempre qualcosa al Napoli per vincere, anche se da diversi anni questa squadra ha tutte le qualità per poter vincere lo scudetto. Mi piacerebbe giocare per esempio con Osimhen, è un giocatore al quale potrei fornire tanti assist”. Una stagione, quella del napoletano, che è stata più che positiva visto il raggiungimento di una salvezza non affatto scontata dopo un inizio di stagione alquanto complicato e la partenza di Vincenzo Italiano in estate.