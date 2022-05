Questa sera Lorenzo Insigne ha “salutato” Napoli con una festa di addio in un resort sul Vesuvio. Ne parla in dettaglio Sky Sport, che sottolinea come ci fossero sale addobbate a festa e il numero 24 che risaltava ovunque. Presenti Spalletti, De Laurentiis, i fratelli Cannavaro, i cantanti Clementino, Rocco Hunt e Gigi D’Alessio, insieme ad amici vari. Neanche la presenza dei tifosi è venuta meno: erano almeno un centinaio quelli che hanno atteso il capitano e gli altri invitati all’esterno del locale. Ovazioni per Spalletti, Mertens, Koulibaly e Osimhen, che è stato l’unico a fermarsi per foto e autografi. Presenti anche diversi ex azzurri come Hysaj e Reina, insieme anche a Gianluca Gaetano.