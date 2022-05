CorrSport – Il mercato dipenderà dalle cessioni di Fabiàn e Osimhen

Il mercato in entrata sotto al Vesuvio può ancora attendere.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui i movimenti in entrata prevedono almeno una cessione: se dovessero arrivare offerte importanti per Fabiàn Ruiz o Osimhen, ADL potrebbe seriamente valutarne la cessione a patto che il gruzzoletto della cessione sia sufficiente a colmare le loro partenze con acquisti alla pari o alla portata della società partenopea. Bisognerà attendere gli sviluppi che nasceranno dalle prime trame di calciomercato, cosa per la quale non bisognerà aspettare poi così tanto dati i tempi residui che ci dividono dall’inizio della sessione estiva.