CdS – Carnevali: “Scamacca piace al Napoli, Inter e non solo…”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giovanni Carnevali.

L’amministratore delegato del Sassuolo si è soffermato su Scamacca e sull’interesse nei suoi confronti da parte di diversi club di Serie A, tra cui Napoli e Inter.

Queste la parole di Carnevali: “È un centravanti giovane, che indossa la maglia della Nazionale ed è normale che piaccia sia a livello italiano che europeo. Ha ritrovato la via del gol, arrivando a quota 16 ed è finito sul taccuino di diverse società. Preferirei che Gianluca rimanesse nel nostro campionato: ha un grande futuro e per il campionato non sarebbe bello perdere un attaccante così. Con Locatelli abbiamo facilitato il suo passaggio alla Juventus perché voleva restare in Italia“.