Benitez: “A Napoli lavorai molto per migliorare la struttura del gioco. Furono anni decisivi per me”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Diario AS. L’ex tecnico azzurro ha parlato della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Vedo errori incredibili all’inizio che costano ai club milioni di sconfitte. E tutto perché è di moda giocare da dietro. L’esperienza e l’analisi ti fanno valutare quando devi giocare da dietro, quando devi spingere, aspettare… la chiave è sapere quali strumenti hai, quali giocatori sono ai tuoi comandi. Giocare bene significa fare del tuo meglio per vincere con gli strumenti che hai. E dipende anche dalla cultura di ogni posto. L’ossessione per il possesso non ha senso, perché per quello serve tanta qualità, dal portiere all’attaccante, e poche squadre ce l’hanno. Sono un allenatore migliore ora rispetto a 20 anni fa. Ho più esperienza, perché ho vissuto tante situazioni e questo ti aiuta a fare meno errori. Ho imparato molto da tutte le mie esperienze, anche a Napoli. Allenatori esperti ti danno garanzia e stabilità. Abbiamo l’esperienza di averlo fatto in altri luoghi, dove nel tempo abbiamo migliorato la struttura, come è successo a noi a Napoli”.