Dries Mertens è stato scelto dal tecnico Martinez per le gare di Nations League.

Gli impegni naizonali si terranno pertanto nel mese di giugno: in basso la lista completa dei 32 atleti designati dall’account twitter ufficiale dei Red Devils.

3️⃣2️⃣ Devils to start our #NationsLeague campaign! 🔥 #DEVILTIME pic.twitter.com/65rcF8jtT9