Auriemma a Radio Marte: “Avrei preso tempo fa Deoulofeu”

Raffaele Auriemma, ospite a Radio Marte, ha parlato di calciomercato.

Il giornalista campano ha parlato dell’attacco del Napoli, soffermandosi su Deoulofeu dell’Udinese in tali termini: “Deoulofeu l’avrei preso già prima, è un calciatore che può agire da seconda punta e da poter affiancare a Victor Osimhen in attacco. Ha l’esperienza giusta e i numeri importanti”. Una disamina che riguarderebbe un alter ago del nigeriano, il quale potrebbe aver bisogno in avanti di più sostegno dagli attaccanti del Napoli dopo la cessione di Insigne.