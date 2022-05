Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto a Radio Goal nel pomeriggio.

Quest’ultimo ha parlato, tra i tanti argomenti, delle parole del patron De Laurentiis su Mertens: “ADL ha voluto mettere una certa fretta a Dries sulla questione rinnovo”. Una situazione che, ad ogni modo, non sembra poter prendere brutte pieghe: Dries e il Napoli si vogliono fortemente e non ci sono ostacoli determinanti in vista per riflettere sul suo futuro lontano dalla città partenopea nella prossima stagione.