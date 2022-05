Alvino a Radio Goal: “Anguissa è stato un affare, complimenti a Giuntoli”

Carlo Alvino ha parlato del riscatto di Anguissa a Radio Goal.

Il noto giornalista campano si è soffermato sull’ufficialità dell’acquisto a pieno titolo di Zambo Anguissa, calciatore che ha sorpreso tutti con un rendimento fuori dalla norma: “Bisogna fare i complimenti a Giuntoli per aver rischiato l’acquisto di Anguissa e averlo riscattato ad una cifra davvero minima per il valore attuale del calciatore, che dovrebbe costare almeno il doppio. A tutti gli effetti questo per il Napoli è un vero e proprio colpaccio”. Alvino ha sostenuto con vigore l’operazione dell’ex Fulham, che rimarrà un pilastro del centrocampo azzurro anche nella prossima stagione.